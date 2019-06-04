محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الفطر المبارك صنعاء - سبأ :

هنأ وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وعبر المهندس الوزير عن التهاني والتبريكات لرؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى والقضاء والشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية.



وأشار إلى أهمية استلهام القيم والتعاليم الدينية من الشهر الفضيل وعيد الفطر لتعزيز عوامل الصمود في ظل استمرار العدوان على اليمن للعام الخامس.



وأكد وزير المياه والبيئة أن أبطال الجيش واللجان الشعبية ومعهم كافة أبناء الشعب اليمني سطروا خلال سنوات العدوان والحصار الجائر أروع الانتصارات وتحققت على أيديهم الكثير من الملاحم البطولية وهم يدافعون عن الأرض والعرض .



ولفت إلى أهمية مواصلة العمل في مسار تعزيز الصمود ورفد الجبهات وتطوير العمل المؤسسي والتنموي بحسب ما تضمنته الرؤية الوطنية .

سبـأ [04/يونيو/2019]وعبر المهندس الوزير عن التهاني والتبريكات لرؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى والقضاء والشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية.وأشار إلى أهمية استلهام القيم والتعاليم الدينية من الشهر الفضيل وعيد الفطر لتعزيز عوامل الصمود في ظل استمرار العدوان على اليمن للعام الخامس.وأكد وزير المياه والبيئة أن أبطال الجيش واللجان الشعبية ومعهم كافة أبناء الشعب اليمني سطروا خلال سنوات العدوان والحصار الجائر أروع الانتصارات وتحققت على أيديهم الكثير من الملاحم البطولية وهم يدافعون عن الأرض والعرض .ولفت إلى أهمية مواصلة العمل في مسار تعزيز الصمود ورفد الجبهات وتطوير العمل المؤسسي والتنموي بحسب ما تضمنته الرؤية الوطنية .سبـأ