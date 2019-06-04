محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العون المباشر تختتم مشروع إفطار أكثر من 235 ألف شخص صنعاء - سبأ:



اختتمت العون المباشر مكتب اليمن مشروع إفطار الصائم الذي نفذته بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء واستهدف 235 ألفاً و 152 شخصاً ضمن جهودها الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني بتمويل من العون المباشر، جمعية الرعاية الإسلامية، السيدة أمل براك المطير وفاعلي خير.



واعتبرت نائب مديرة مكتب العون المباشر سارة بازرعة مشروع إفطار الصائم واحداً من المشاريع الموسمية التي عملت العون المباشر من خلالها على إسناد الشعب اليمني خلال شهر رمضان .. مبينة أن العون المباشر المنظمة الدولية الوحيدة التي تقيم مشروع إفطار الصائم في اليمن.



وأوضحت أن مكتب اليمن حرص على تنفيذ المشروع منذ بداية الشهر الكريم لتحقيق أهدافه الخيرة في تيسير ظروف أبناء اليمن وتخطي معاناتهم في هذه الأيام المباركة.



وأكدت بازرعة أن مشروع إفطار الصائم سار وفق الخطط التي تم وضعها ليشمل أكبر عدد من المستفيدين عبر تأمين وجبات رمضانية عالية الجودة والقيمة الغذائية، والتأكد من سلامتها ووصولها إلى الصائمين من الأسر الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع الشركاء المحليين .



وأعربت عن الشكر لجميع الشركاء المتبرعين والداعمين والمنفذين والمتطوعين وكل من ساهم في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه في سد حاجة الفئات المستهدفة من الغذاء في شهر رمضان وإيصال عطاء المتبرعين إلى المحتاجين.



من جهتها ذكرت منسقة مشروع إفطار الصائم بمكتب العون المباشر ندى العزي أن المشروع تضمن توزيع وجبات الإفطار الساخنة وإقامة موائد الإفطار في مراكز ودور الأيتام والأحداث والسجون بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء طوال أيام شهر رمضان.



وأفادت أن إجمالي المستفيدين من المشروع وصل إلى 235 ألفاً و152 شخصاً من الأسر الأشد احتياجاً وفقراً والنازحين وأصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) والأيتام والأحداث ونزلاء السجون، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة و تنسيق الشؤون الإنسانية وفرعها بأمانة العاصمة.



وأشارت إلى توزيع (33.593) وجبة مطبوخة يومياً على المستهدفين وإقامة موائد الإفطار الجماعية بالتعاون مع مؤسسة آمالنا الاجتماعية التنموية، مؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان، جمعية نسائم الخير التنموية، مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية السجناء، الإدارة العامة لرعاية وتأهيل الأيتام، ودار التوجيه الاجتماعي (بنين).

سبأ [04/يونيو/2019]سبأ