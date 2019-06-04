محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع كسوة العيد بمديريتي رداع والعرش بالبيضاء البيضاء - سبأ:



دشن بمديريتي رداع والعرش بمحافظة البيضاء اليوم مشروع توزيع كسوة العيد على ألفين و500 من الأسر الفقيرة والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة والنازحين.



وفي تدشين توزيع الكسوة المقدمة من يحيى محمد العزاني بتكلفة ستة ملايين ريال، أشار مدير مكتب الشئون الاجتماعية بمدينة رداع طارق أبو صريمة إلى أهمية تلمس أحوال المحتاجين والأسر الفقيرة وإدخال الفرحة عليهم خاصة في عيد الفطر .. مثمنا هذه المبادرة في مد يد العون للأيتام والمحتاجين.



فيما أوضح مدير المشروع الخيري برداع القاضي يحيي محمد العزاني أن كسوة العيد تستهدف 2500 يتيما ومحتاجا ومعاقا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة والنازحين.



ولفت أن المشروع يهدف لإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال والأسر المحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جراء العدوان وحصاره الجائر.

سبأ [04/يونيو/2019]سبأ