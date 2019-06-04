محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بالحديدة تستقبل الأسرى المحررين من الجيش واللجان الحديدة - سبأ:



استقبلت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة أسرى المحافظة من الجيش واللجان الشعبية، الذين تم تحريرهم في عملية تبادل مع العدوان بالساحل الغربي وعددهم ٣٠ أسيرا .



وخلال الاستقبال أشاد القائم بأعمال محافظ المحافظة محمد عياش قحيم بالبطولات التي سطرها المحررين في جبهات الشرف والعزة بالساحل الغربي من أجل الوطن والدفاع عنه ضد الغزاة والمعتدين.



وأكد قحيم إهتمام القيادة السياسية بأن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار .. لافتا إلى أن أمن واستقرار الوطن لن يكون إلا من خلال المشاركة في ميدان الشرف والبطولة.



فيما أشاد مشرف المحافظة أحمد البشري ونائب رئيس جامعة دار العلوم الشريعة الشيخ علي العضابي بصمود المحررين وتحملهم للتعذيب من قبل قوى العدوان.



وأشارا إلى أهمية استمرار الصمود والتحشيد للتصدي للعدوان بجبهة الساحل الغربي.

سبأ [04/يونيو/2019]سبأ