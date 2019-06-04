[04/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدالقادر الجيلاني الجوانب المتعلقة بتعزيز الأداء الأمني.
وأكد الاجتماع الذي حضره مدير الاستخبارات العسكرية بالمحافظة العميد صادق أبو حليقة ونائب قائد فرع الأمن المركزي علي طعيمان، على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الإجراءات الأمنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
واستعرض الاجتماع الإجراءات الأمنية المتخذة على خلفية محاولة اغتيال مدير مكتب الأشغال بالمحافظة.. مشددا على أهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة لسرعة ضبط الجناة.
وفي الاجتماع أشاد الأمين العام الجيلاني بجهود الأجهزة الأمنية رغم الصعوبات التي تواجهها.. مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الأمني.
سبأ