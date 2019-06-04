محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة ومحافظو المحافظات يهنئون القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك صنعاء - سبأ :

رفع أمين العاصمة ومحافظو المحافظات برقيات تهان إلى القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وأشاروا في برقيات التهاني إلى أن هذه المناسبة الدينية تأتي والشعب اليمني يسطر أروع صور الصمود والتلاحم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته للنيل من وحدة الوطن.



وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطّرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للوطن كل ما يصبو إليه من عزة وانتصار على قوى العدوان والمرتزقة.

سبـأ [04/يونيو/2019]وأشاروا في برقيات التهاني إلى أن هذه المناسبة الدينية تأتي والشعب اليمني يسطر أروع صور الصمود والتلاحم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته للنيل من وحدة الوطن.وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطّرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للوطن كل ما يصبو إليه من عزة وانتصار على قوى العدوان والمرتزقة.سبـأ