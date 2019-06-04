محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بعيد الفطر (مصحح) صنعاء - سبأ :

رفع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة باسمه ونيابة عن أعضاء هيئة رئاسة المجلس وأعضاء المجلس إلى القيادة السياسية ممثلة بالأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وأعرب عن التهاني للقيادة السياسية والشعب اليمني وأبطال الجيش واللجان الشعبية الثابتين في مواقع الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وسيادته، وكل شرفاء الوطن الذين يقدمون التضحيات دفاعاً عن اليمن.



وثمن عالياً الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى الشر والعدوان والمآثر التي يجترحونها في سبيل التحرر من الوصاية والتدخل الخارجي في شؤون اليمن.



وقال" نجدها فرصة في هذه المناسبة العظيمة أن ندعوا كل القوى الوطنية إلى المزيد من التلاحم وتوحيد الجبهة الداخلية وصولاً لتحقيق النصر وكبح جماح العدوان الغاشم وكسر الحصار الجائر المفروض على بلادنا".



ولفت إلى القمم التي تعقد باسم الأمة في حين غابت فيها قضايا الأمة المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب اليمني من مجاز وحشية وحصار مطبق تجاوز كل الأعراف والقيم الأخلاقية والإنسانية، والاكتفاء بمجاملة المعتدي وأدواته الإجرامية والتبرير للمجازر التي يرتكبها على مرأى ومسمع من العالم بحق أطفال ونساء ومقدرات اليمن.



سائلا ً المولى عز وجلّ أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني وقد تحقق له النصر المنشود، وأن يجعل عيد الفطر بداية فرحة اليمنيين بانتهاء العدوان والحصار.

سبـأ [04/يونيو/2019]سبـأ