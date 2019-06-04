محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمانة العاصمة تدعو المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون مع حملة النظافة صنعاء - سبأ :

دعت أمانة العاصمة المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى المساهمة الفاعلة والتعاون مع حملات النظافة في عموم المديريات استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وأوضح مدير مشروع النظافة بأمانة العاصمة المهندس جمال جحيش لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحملة ستبدأ من الساعة 12 مساءا حتى فجر اليوم بمشاركة مكاتب الأشغال والمرور والأمن.



وأكد أن حملة نظافة واسعة ستنطلق بكافة مديريات أمانة العاصمة لرفع المخلفات وكافة البسطات من مختلف الشوارع والأسواق التجارية.



وأشار المهندس جحيش إلى استمرار أعمال النظافة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك.. لافتا إلى ضرورة مشاركة وتفاعل الجميع لإنجاح الحملة والإلتزام بالتعليمات وموعد إخراج المخلفات لما فيه المصلحة العامة.

سبـأ [04/يونيو/2019]وأوضح مدير مشروع النظافة بأمانة العاصمة المهندس جمال جحيش لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحملة ستبدأ من الساعة 12 مساءا حتى فجر اليوم بمشاركة مكاتب الأشغال والمرور والأمن.وأكد أن حملة نظافة واسعة ستنطلق بكافة مديريات أمانة العاصمة لرفع المخلفات وكافة البسطات من مختلف الشوارع والأسواق التجارية.وأشار المهندس جحيش إلى استمرار أعمال النظافة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك.. لافتا إلى ضرورة مشاركة وتفاعل الجميع لإنجاح الحملة والإلتزام بالتعليمات وموعد إخراج المخلفات لما فيه المصلحة العامة.سبـأ