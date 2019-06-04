محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عضو السياسي الأعلى السامعي يهنئ القيادة والشعب اليمني بحلول عيد الفطر صنعاء - سبأ :

هنأ عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بحلول عيد الفطر المبارك.



وأوضح السامعي أن هذه المناسبة تأتي واليمن يتعرض للعام الخامس لأبشعَ عدوان وحصار خانق وحرب اقتصادية تكاد تكون أشد ضراوة من حربه العسكرية.



وأشار إلى أن العدوان والحصار فرض ظروفاً فاقمت من معاناة المواطنين، ما يتطلب من الجميع استشعار المسؤولية في تعزيز التكافل الاجتماعي ورعاية ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والفقراء.



وأشاد بالبطولات التي يسطرها الجيش والأمن واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات والذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض ومواجهة عدوان عالمي ترعاه وتدعمه أمريكا وتقف من ورائه إسرائيل وتنفذه بعض أنظمة العمالة والتبعية وعلى رأسها النظام السعودي والإماراتي.



ودعا السامعي الجميع إلى توحيد الجهود وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال .. سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن النصر والتمكين.

سبـأ [04/يونيو/2019]سبـأ