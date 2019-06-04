محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإفراج عن ١٨ سجينا من المعسرين بالحديدة



أفرجت النيابة العامة بمحافظة عن ١٢ من السجناء المعسرين الذين قضوا محكوميتهم ولم يستطيعوا دفع ما عليهم من حقوق خاصة بعد أن تكفلت الهيئة العامة للزكاة بدفع ما عليهم من حقوق للغير.



وخلال الإفراج أشار القائم بأعمال محافظ المحافظة محمد عياش قحيم إلى أن عملية الإفراج عن السجناء المعسرين تمت وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بدفع الهيئة العامة للزكاة ما عليهم من حقوق خاصة، إضافة إلى مصاريف العيد لأسرهم.



وثمن حرص القيادة السياسية على توجيه مصارف الزكاة في مصارفها الحقيقية ومن بينها الغارمين والمحتاجين، رغم المعركة التي يخوضها الشعب اليمني في مواجهة دول العدوان.



فيما أشار مدير فرع هيئة الزكاة جمال الحميري إلى أن الزكاة أصبحت تدفع في مصاريفها الثمانية ومنها الغارمين والفقراء والمحتاجين والمعسرين وغيرهم من مستحقي الزكاة.



وكانت النيابة العامة بالمحافظة أفرجت منتصف شهر رمضان عن ستة سجناء من المعسرين قضوا محكوميتهم ولم يستطيعوا دفع ما عليهم من حقوق بعد تكفل مجموعة شماخ التجارية بدفع ما عليهم من حقوق خاصة.



حضر الإفراج وكيل نيابة السجون بالمحافظة القاضي عبد الله الواقدي ومدير إصلاحية السجن المركزي بالحديدة العقيد زيد علي العليي.

سبأ [04/يونيو/2019] الحديدة - سبأ:سبأ