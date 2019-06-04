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آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يونيو - 2019 الساعة 11:18:19م
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مؤسسة ميسرة توزع كسوة العيد على نزلاء السجن الحربي
[04/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:

وزعت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين اليوم كسوة عيد الفطر على عدد من نزلاء السجن الحربي في إطار مشاريعها الخيرية.

وأوضح رئيس المؤسسة المهندس عبد السلام جدبان أن المؤسسة وفرت كسوة العيد لـ150 نزيلا في السجن الحربي وذلك انطلاقا من اهتمامها بالنزلاء.

وأشار إلى أن المؤسسة تهدف من المشاريع الخيرية، التخفيف من معاناة النزلاء وتعريف المجتمع بأوضاعهم الإنسانية.

ودعا المهندس جدبان الخيرين ورجال المال والأعمال والمنظمات المحلية والدولية دعم الالتفات إلى النزلاء وتوفير احتياجاتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

سبأ
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