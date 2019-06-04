محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة ميسرة توزع كسوة العيد على نزلاء السجن الحربي



وزعت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين اليوم كسوة عيد الفطر على عدد من نزلاء السجن الحربي في إطار مشاريعها الخيرية.



وأوضح رئيس المؤسسة المهندس عبد السلام جدبان أن المؤسسة وفرت كسوة العيد لـ150 نزيلا في السجن الحربي وذلك انطلاقا من اهتمامها بالنزلاء.



وأشار إلى أن المؤسسة تهدف من المشاريع الخيرية، التخفيف من معاناة النزلاء وتعريف المجتمع بأوضاعهم الإنسانية.



ودعا المهندس جدبان الخيرين ورجال المال والأعمال والمنظمات المحلية والدولية دعم الالتفات إلى النزلاء وتوفير احتياجاتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

سبأ [04/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:سبأ