محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة عيدية من مديرية حفاش للمرابطين في الجبهات المحويت - سبأ:



سير المكتب الإشرافي لأنصار الله بمديرية حفاش محافظة المحويت اليوم قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات.



وأوضح القائمون علی القافلة أنها تتضمن كعك ومكسرات عيدية مبادرة رمزية منهم كأقل واجب تجاه ما يسطره أبطال الوطن من ملاحم في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته.



وجدد المشاركون في تسيير القافلة صمود أبناء حفاش واستمرار نفيرهم نحو الجبهات دفاعا عن أمن اليمن واستقراره.



وأكدوا أن جرائم العدوان ومخططاته لن تزيد الشعب اليمني إلا بأسا وصلابة في مواجهته من خلال إمداد الجبهات بالمال والرجال والتحرك لتعزيز الانتصارات ضد الغازي المحتل.

سبأ [04/يونيو/2019]سبأ