[04/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:
دشنت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين اليوم مشروع توزيع جعالة العيد لنزلاء الإصلاحيات ودور الرعاية بأمانة العاصمة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وفي التدشين أوضح رئيس المؤسسة المهندس عبدالسلام جدبان أن تدشين مشروع جعالة العيد يستهدف دار الأمل لرعاية الفتيات وكذا نزلاء إصلاحيات شمال الأمانة (احتياطي هبرة) وشرق الأمانة (احتياطي الثورة) وغرب الأمانة (احتياطي المعلمي) ودار التوجيه الاجتماعي (بنين) وسجن البحث الجنائي.
وأشاد بجهود القائمين على دار الأمل والإصلاحيات في تسهيل تنفيذ المشروع الذي يستهدف 1300 سجينا وحدث وفتاة .
فيما ثمنت مديرة دار الأمل أروى العباهي ومدير دار التوجيه الاجتماعي محمد العرافي بمبادرة مؤسسة مسيرة في توزيع جعالة العيد للنزلاء بما يسهم في تحسين أوضاعهم .. مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المشاريع لما لها من دور في تحسين الوضع الإنساني للنزلاء الذين يستحقون الرعاية والمساندة .
وحثا منظمات المجتمع المدني الوطنية والمنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة على بذل الجهود لتحسين أوضاع نزيلات ونزلاء السجون ودور الرعاية.
سبأ