ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يونيو - 2019 الساعة 11:18:19م
الرئيس المشاط يوجه كلمة للشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
وجه الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
قوات الاحتلال تقتحم عدداً من بلدات وقرى الضفة وتعتقل 9 فلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وذكرت وكالة انباء /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الخليل ونابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.
مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على إصدار مبالغ مالية من العملة الجديدة دون غطاء
حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.
ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية بفرنسا المفتوحة للمرة 10 على التوالي
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مشواره القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما حقق رابع انتصار له على التوالي بثلاث مجموعات متتالية على حساب الألماني يان لينارد شتروف ليبلغ دور الثمانية.
آخر الأخبار:
تدشين توزيع كسوة العيد بمديريتي رداع والعرش بالبيضاء
السلطة المحلية بالحديدة تستقبل الأسرى المحررين من الجيش واللجان
مناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز الأداء الأمني بصنعاء
أمين العاصمة ومحافظو المحافظات يهنئون القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
توزيع جعالة العيد لنزلاء الإصلاحيات ودور الرعاية بأمانة العاصمة
[04/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:


دشنت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين اليوم مشروع توزيع جعالة العيد لنزلاء الإصلاحيات ودور الرعاية بأمانة العاصمة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي التدشين أوضح رئيس المؤسسة المهندس عبدالسلام جدبان أن تدشين مشروع جعالة العيد يستهدف دار الأمل لرعاية الفتيات وكذا نزلاء إصلاحيات شمال الأمانة (احتياطي هبرة) وشرق الأمانة (احتياطي الثورة) وغرب الأمانة (احتياطي المعلمي) ودار التوجيه الاجتماعي (بنين) وسجن البحث الجنائي.

وأشاد بجهود القائمين على دار الأمل والإصلاحيات في تسهيل تنفيذ المشروع الذي يستهدف 1300 سجينا وحدث وفتاة .

فيما ثمنت مديرة دار الأمل أروى العباهي ومدير دار التوجيه الاجتماعي محمد العرافي بمبادرة مؤسسة مسيرة في توزيع جعالة العيد للنزلاء بما يسهم في تحسين أوضاعهم .. مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المشاريع لما لها من دور في تحسين الوضع الإنساني للنزلاء الذين يستحقون الرعاية والمساندة .

وحثا منظمات المجتمع المدني الوطنية والمنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة على بذل الجهود لتحسين أوضاع نزيلات ونزلاء السجون ودور الرعاية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين توزيع كسوة العيد بمديريتي رداع والعرش بالبيضاء
السلطة المحلية بالحديدة تستقبل الأسرى المحررين من الجيش واللجان
مناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز الأداء الأمني بصنعاء
أمين العاصمة ومحافظو المحافظات يهنئون القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
رئيس مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بعيد الفطر (مصحح)
أمانة العاصمة تدعو المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون مع حملة النظافة
عضو السياسي الأعلى السامعي يهنئ القيادة والشعب اليمني بحلول عيد الفطر
الإفراج عن ١٨ سجينا من المعسرين بالحديدة
مؤسسة ميسرة توزع كسوة العيد على نزلاء السجن الحربي
قافلة عيدية من مديرية حفاش للمرابطين في الجبهات
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على ثلاث محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة
[04/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم
[01/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by