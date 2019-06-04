[04/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:
بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية تهنئة إلى الرئيس الدوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي عبد الحكيم بنشماش وأمين عام الرابطة عبد الواسع يوسف علي بحلول عيد الفطر المبارك.
كما بعث رئيس مجلس الشورى برقية مماثلة إلى رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد بن هلال المعولي ورئيس مجلس الدولة العماني الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري بهذه المناسبة .. سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
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