محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة الثورية والسياسية بعيد الفطر المبارك





هنأ رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورؤساء وأعضاء مجالس النواب الوزراء والقضاء الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني والقوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية بحلول عيد الفطر المبارك.



وأشار العيدروس إلى أن مناسبة عيد الفطر تأتي في ظل تصعيد العدوان وإستهدافه لأبناء الشعب اليمني وما يفرضه من حصار جائر للعام الخامس على التوالي خدمة لمخططات قوى الهيمنة العالمية.



وأكد رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء مجلس الشورى أهمية العمل على تكريس الاستقرار بما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية واستنهاض الطاقات لإسناد جبهات الكرامة وتعزيز صمودها واستبسالها في الذود عن الوطن.



وعبر عن تمنياته من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني ما يصبو إليه من خير وسلام وتقدم وإزدهار.

سبأ [04/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:سبأ