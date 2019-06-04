ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يونيو - 2019 الساعة 09:51:38م
الرئيس المشاط يوجه كلمة للشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
وجه الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
قوات الاحتلال تقتحم عدداً من بلدات وقرى الضفة وتعتقل 9 فلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وذكرت وكالة انباء /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الخليل ونابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.
الذهب يقفز لأعلى مستوى وسط التوترات التجارية
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1.5 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتهديد واشنطن بفرض رسوم على المكسيك.
ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية بفرنسا المفتوحة للمرة 10 على التوالي
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مشواره القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما حقق رابع انتصار له على التوالي بثلاث مجموعات متتالية على حساب الألماني يان لينارد شتروف ليبلغ دور الثمانية.
آخر الأخبار:
توزيع جعالة العيد لنزلاء الإصلاحيات ودور الرعاية بأمانة العاصمة
قافلة عيدية من القطاع النسائي بالمحويت للمرابطين بالجبهات
العيدروس يهنئ رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بعيد الفطر
كسر زحفين لمرتزقة العدوان في تعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الداخلية يرفع برقية تهنئة إلى قائد الثورة والقيادة السياسية بحلول عيد الفطر
[04/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

رفع وزير الداخلية اللواء الركن عبد الكريم أمير الدين الحوثي، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء فيها:

بعد أيام شهر رمضان الفضيل التي قضاها شعبنا في مرضاة الله مجاهدا صابرا في وجه العدوان الإجرامي والحصار الظالم وحلول عيد الفطر المبارك, يسعدني أن انتهز هذه المناسبة الدينية العظيمة لنرفع إليكم ولكل أبناء شعبنا اليمني, باسمي شخصيا وباسم قيادة وزارة الداخلية وجميع منتسبي المؤسسة الأمنية التهاني والتبريكات, سألين المولى العلي العظيم أن يعيدها على شعبنا وقد تحقق له النصر وما يصبوا اليه من رقي وازدهار.

كما إنها فرصة لنهنئ رجالنا الميامين وأبطالنا المغاوير المرابطين في ميدان العزة وساحات الشرف ومواقع الرباط والجهاد, باذلين أرواحهم ودمائهم الزكية رخيصة في سبيل الله والوطن, ونؤكد لهم أن العيد الحقيقي هي الانتصارات التي تهدونها لشعبكم,

لقد استطاع شعبنا اليمني أن يجسد المعاني السامية لشهر رمضان ويترجم مقاصد ودورس فريضة الصوم التي تعلمنا الصبر والجهاد والتوكل والثقة بالله, وهو ما نملسه ونعايشه يوميا من خلال رجال الرجال الذين يجترحون البطولات ويقدمون لقوى العدوان ومرتزقتهم صنوف التنكيل ويجرعونهم مرارة الهزائم والانتكاسات, ومن خلفهم شعبنا الذي لم يبخل عليهم بالدعم بالرجال والمال والغذاء رغم الفاقة والحاجة جراء ممارسات العدوان غير الإنسانية التي امتدت إلى لقمة عيش المواطن .

لقد كان شهر رمضان شهر الانتصارات العظيمة, خصوصا ضربات الطائرات المسيرة في عمق العدوان لضرب منشآت استراتيجية وتؤكد النقلة الكبيرة لقواتنا والتي باتت لديها قدرة اكبر على ردع العدوان وتغيير المعادلات, وفي ذات الوقت كان شعبنا عند مستوى المستوى المسؤولية والتحدي واعيا بحجم المؤامرة التي لا تستهدف اليمن فقط, بل تستهدف الأمة العربية والمشروع المقاوم لخطط الصهيونية العالمية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية ومصادرة مدينة القدس المحتلة, فخرجت جماهير الشعب اليمني بمسيرات مليونية في " يوم القدس العالمي " معلنة رفض المؤامرات والخيانة وما يسمى صفقة القرن التي تعد حلقة من حلقات التآمر والعدوان على شعوب امتنا ودينها وثقافتها وحضارتها وتاريخها .

إننا في المؤسسة الأمنية سنعمل وبعون من الله على أن نكون عند حسن ظن قيادتنا وشعبنا للحفاظ على الأمن والاستقرار وخدمة المواطن والوطن, ومخلصين لدماء الشهداء ودماء الجرحى وصبر شعبنا, وتقدم الصفوف في مواجهة العدوان ومخططات التآمرية على أمن واقتصاد بلادنا وهويته ووحدته ولحمته الوطنية ونسيجه الاجتماعي الواحد, والتصدي لكل مثيري البلبة والنعرات الطائفية والمناطقية والمذهبية التي يحاول من خلالها العدوان تحقيق ما عجز عن تحقيقه بقوة السلاح.

مرة أخرى نهنئكم ونهنئ شعبنا وأبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية بحلول عيد الفطر  المبارك, ونحن على ثقة بالله وشعبنا ورجالنا إننا عما قريب سنحتفل بالنصر الكبير .. والله المعين.

النصر لليمن.. الخلود للشهداء.. والخزي والعار للخونة والمرتزقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سبـأ
  المزيد من (محلي)
توزيع جعالة العيد لنزلاء الإصلاحيات ودور الرعاية بأمانة العاصمة
قافلة عيدية من القطاع النسائي بالمحويت للمرابطين بالجبهات
العيدروس يهنئ رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بعيد الفطر
كسر زحفين لمرتزقة العدوان في تعز
رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة الثورية والسياسية بعيد الفطر المبارك
الخارجية تدعو لإنهاء جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان بحق أطفال اليمن
الإفراج عن 33 من المغرر بهم بصنعاء
رئيس مجلس النواب يهنئ رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية
وزارة المياه والبيئة تدين الاستهداف الذي تعرضت له محطة الزبارية بالحديدة
وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان يرفعان برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على ثلاث محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة
[04/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم
[01/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by