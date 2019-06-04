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آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يونيو - 2019 الساعة 09:51:38م
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الخارجية تدعو لإنهاء جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان بحق أطفال اليمن
[04/يونيو/2019]
 صنعاء - سبأ :

دعا مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إلى إنهاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق أطفال اليمن من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية للعالم الخامس على التوالي.

وأشار المصدر إلى أن العالم يحتفل اليوم الرابع من يونيو باليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، في الوقت الذي يتعرض فيه أطفال اليمن لأبشع الجرائم والانتهاكات من قبل دول العدوان بقيادة السعودية وفي مقدمتها القتل والتشوية وقصف المدارس والمستشفيات وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب أمام مرأى ومسمع العالم الذي لا يحرك ساكنا إلا عندما يمارس الشعب اليمني حقه المشروع في الدفاع عن النفس.

ولفت المصدر إلى أنه وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فقد أدى العدوان إلى مقتل وجرح نحو ٧٥٠٠ طفل، ويموت طفل كل ١٠ دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها مثل نقص الغذاء، ويعاني 360 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، ونصف الأطفال دون الخامسة من العمر في اليمن والبالغ عددهم ٢.٥ مليون طفل يعانون من توقف النمو، كما يموت الأطفال من انعدام أبسط اللقاحات وتفتك بهم الأمراض بما في ذلك الدفتيريا والكوليرا والإسهال المائي الحاد.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجهود التي بذلت لحماية أطفال اليمن ومنها أدراج تحالف العدوان في قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال، لم تحل دون إيقاف جرائمه بحق أطفال اليمن الأمر الذي يتطلب اتخاذ مزيد الإجراءات وتحقيق المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وجدد المصدر التزام حكومة الإنقاذ الوطني باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية وتعزيز حقوق الأطفال في اليمن.

واختتم  المصدر تصريحه بدعوة دول العالم الحر والأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة للأطفال والنزاع المسلح ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات المعنية، ولاسيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لإدانة الجرائم المرتكبة بحق أطفال اليمن والضغط لإنهائها وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

سبـأ
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