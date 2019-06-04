الإفراج عن 33 من المغرر بهم بصنعاء

صنعاء - سبأ :

تم اليوم بصنعاء الإفراج عن 33 من المغرر بهم ممن تم التحفظ عليهم من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية وهم في طريقهم للالتحاق بالعدوان ومرتزقته.

[04/يونيو/2019]وخلال عملية الإفراج بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، أشار مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي محمد أبو حليقة، إلى أن عملية الإفراج تأتي ترجمة لتوجيهات قيادة الثورة والقيادة السياسية والعسكرية العليا وقرار العفو العام وبمناسبة عيد الفطر المبارك.وجدد الدعوة لمن تبقى من المغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب والصف الوطني.سبـأ