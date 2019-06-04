محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة المياه والبيئة تدين الاستهداف الذي تعرضت له محطة الزبارية بالحديدة صنعاء - سبأ :

أدانت وزارة المياه والبيئة القصف الذي تعرضت له محطة الزبارية للمياه والصرف الصحي بمدينة الحديدة صباح اليوم والحق أضرارا مادية بالغة فيها.



وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القصف الذي تعرضت له محطة الزبارية والتي تقع في مبنى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة من قبل العدوان في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم تسبب في تضرر إحدى مباني المؤسسة وتسريب كميات كبيرة من الديزل.



وأشار البيان إلى خطورة هذا العمل الجبان والإجرامي في استهداف محطة الزبارية التي تغذي ما يقارب ٨٠ بالمائة من سكان مدينة الحديدة بالمياه .



وحمل وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير الأمم المتحدة مسؤولية ما تتعرض له المنشئات المائية وآبار المياه من قصف وتدمير متكرر وآخرها تعرض آبار مياه القطيع للقصف المباشر وكذا محطة التحلية بجزيرة كمران .



وأشار إلى أن إستمرار العدوان في قصفه للمنشآت المائية واستهدافه لمقومات الحياة ومحاصرة المدنيين والمواطنين من الحصول على ابسط الحقوق وفي مقدمتها المياه النقية يتنافى مع كافة القوانين الإنسانية الدولية ويعكس حجم الجرم الذي دأبت عليه دول العدوان.



وطالب وزير المياه والبيئة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكافة المنظمات الحقوقية الدولية سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإيقاف العدوان على اليمن والإلتفات لمظلومية الشعب اليمني جراء ما يتعرض له من إجرام في ظل صمت مريب وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.



كما طالب المنظومة الدولية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان عدم استهداف المنشآت المائية في اليمن وإيقاف العدوان من تماديه في حرمان المواطنين من مياه الشرب.

سبـأ [04/يونيو/2019]سبـأ