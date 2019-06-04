محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يهنئ رؤساء مجالس النواب والقضاء والشورى بعيد الفطر صنعاء - سبأ :

بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقيات تهان إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وعبر عن تمنياته من المولى سبحانه وتعالى أن يحل هذه المناسبة الدينية الجليلة عليهم وعلى الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية باليُمن والبركة والسلام والأمن والاستقرار.



وأعرب رئيس الوزراء عن تهانيه ومباركته الطيبة للجميع بهذه المناسبة الدينية .. متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية ومواصلة أدوارهم الوطنية في هذه الفترة العصيبة بما يخدم مصالح الشعب والوطن الأبي الشامخ كشموخ جباله السامقة.



وابتهل إلى الله الكريم أن يٌعيد هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب اليمني والجميع ينعم بالأمن والاستقرار والسلام.

سبـأ [04/يونيو/2019]وعبر عن تمنياته من المولى سبحانه وتعالى أن يحل هذه المناسبة الدينية الجليلة عليهم وعلى الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية باليُمن والبركة والسلام والأمن والاستقرار.وأعرب رئيس الوزراء عن تهانيه ومباركته الطيبة للجميع بهذه المناسبة الدينية .. متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية ومواصلة أدوارهم الوطنية في هذه الفترة العصيبة بما يخدم مصالح الشعب والوطن الأبي الشامخ كشموخ جباله السامقة.وابتهل إلى الله الكريم أن يٌعيد هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب اليمني والجميع ينعم بالأمن والاستقرار والسلام.سبـأ