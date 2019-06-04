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آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يونيو - 2019 الساعة 08:16:00م
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رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ قائد الثورة والقيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
[04/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

رفع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل  برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها:

 يطيب لي أن أرفع  إليكم أسمى وأزكى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس القضاء الأعلى وكافة منتسبي السلطة القضائية، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل منا جميعاً صالح الأعمال ويشملنا بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الدينية العظيمة، مستلهمين منها الدروس والعبر، ومنتهجين نهج الشريعة الربانية السمحاء التي تهدف إلى توحيد الشعوب العربية والإسلامية  وإزالة عوامل التفرقة والتشظي بينها.

كما إننا في هذه المناسبة المباركة ندعو شعبنا اليمني الصامد لمواصلة تعزيز قيم التراحم والتآخي والتكافل الاجتماعي ورعاية أسر الشهداء والجرحى والمرابطين في الجبهات والمحتاجين باعتبارها ثمرة من ثمار الصيام، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا نتيجة استمرار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والحصار الجائر.

ورغم م اتتعرض له بلادنا من عدوان ظالم دخل عامه الخامس من قبل قوى الاستكبار الصهيونية العالمية (أمريكا وإسرائيل) وأدواتها في المنطقة العربية، فإن أولوياتنا في الصراع مع أعداء الأمة هي القضية الفلسطينية التي ستظل حاضرة في وجدان الشعب اليمني، مؤكدين رفضنا المستمر لكل المؤامرات والممارسات العدوانية بحق الشعب الفلسطيني واستهداف المقدسات، والتي صارت ظاهرة وجلية لتمرير المشروع الأمريكي المسمى بصفقة القرن، ولشرعنة استمرار الحرب والحصار على دول اليمن وسوريا وليبيا وغيرها، تحت مسميات عقد قمم خليجية وعربية وإسلامية، والتي لن تضيف إلى واقع الأمة إلا مزيدا من الضعف والتمزق والارتهان والتبعية لأعداء الإسلام.

وفي الختام نسأل الله المزيد من الثبات والصمود لشعبنا اليمني العظيم في وجهِ كُلِّ التحديات والمؤامرات ومكائد الأَعْـدَاء، وأن تكون الأمة العربية والإسلامية في تآخي ومحبة وتراحم، سائلين الله أن يرحَمَ شهداءَنا، ويشفيَ جرحانا و يفك أسرانا وينصُرَ شعبنا المظلوم، وأن يعيد هذه المناسبة الدينية عليكم  بالصحة والسلامة الدائمة، والمزيد من الانتصارات إنه سميعُ الدعاء.. وكل عام وأنتم بخير.

سبـأ
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