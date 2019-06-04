محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذ حملات توعوية للحفاظ على النظافة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

ينفذ مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة حملات توعوية بيئية مختلفة بمديريات أمانة العاصمة قبل وخلال عيد الفطر المبارك.



حيث بدء المركز في تنفيذ حملة توعوية شاملة للحفاظ على النظافة ورفع المخلفات منذ يومين، وذلك ضمن خطط وبرامج مركز التوعية قبل وفي أيام أجازه عيد الفطر المبارك الهادفة إلى تعزيز جهود النظافة وتحسينها.



وأوضح مدير مركز التوعية البيئية بالأمانة شرف الحمزي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن نحو سبع فرق توعوية ميدانية مصحوبة بسيارات متحركة فيها مكبرات الصوت تجوب الشوارع منذ يومين لتوعية المواطنين وأصحاب المحال التجارية والأسواق بأهمية الحفاظ على النظافة ورفع المخلفات والتعاون مع العاملين خاصة ليلة العيد.



وأكد شرف، استمرار أعمال التوعية الميدانية ومهام الفرق السبع حتى صباح يوم عيد الفطر ورفع كافة المخلفات من الشوارع والأسواق التجارية بالأمانة .. مبيناً أن المركز سينفذ عدد من الأنشطة والبرامج التوعية خلال أيام عيد الفطر.



ودعا جميع المواطنين وأصحاب المحال الأسواق التجارية، إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة وإخراج المخلفات في موعدها المحدد وعدم رميها للشارع العام، وكذا التعاون مع عمال النظافة والمساهمة في الحفاظ البيئة.

سبـأ [04/يونيو/2019]حيث بدء المركز في تنفيذ حملة توعوية شاملة للحفاظ على النظافة ورفع المخلفات منذ يومين، وذلك ضمن خطط وبرامج مركز التوعية قبل وفي أيام أجازه عيد الفطر المبارك الهادفة إلى تعزيز جهود النظافة وتحسينها.وأوضح مدير مركز التوعية البيئية بالأمانة شرف الحمزي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن نحو سبع فرق توعوية ميدانية مصحوبة بسيارات متحركة فيها مكبرات الصوت تجوب الشوارع منذ يومين لتوعية المواطنين وأصحاب المحال التجارية والأسواق بأهمية الحفاظ على النظافة ورفع المخلفات والتعاون مع العاملين خاصة ليلة العيد.وأكد شرف، استمرار أعمال التوعية الميدانية ومهام الفرق السبع حتى صباح يوم عيد الفطر ورفع كافة المخلفات من الشوارع والأسواق التجارية بالأمانة .. مبيناً أن المركز سينفذ عدد من الأنشطة والبرامج التوعية خلال أيام عيد الفطر.ودعا جميع المواطنين وأصحاب المحال الأسواق التجارية، إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة وإخراج المخلفات في موعدها المحدد وعدم رميها للشارع العام، وكذا التعاون مع عمال النظافة والمساهمة في الحفاظ البيئة.سبـأ