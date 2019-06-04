ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يونيو - 2019 الساعة 08:16:00م
الرئيس المشاط يوجه كلمة للشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
وجه الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
قوات الاحتلال تقتحم عدداً من بلدات وقرى الضفة وتعتقل 9 فلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وذكرت وكالة انباء /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الخليل ونابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.
الذهب يقفز لأعلى مستوى وسط التوترات التجارية
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1.5 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتهديد واشنطن بفرض رسوم على المكسيك.
ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية بفرنسا المفتوحة للمرة 10 على التوالي
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مشواره القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما حقق رابع انتصار له على التوالي بثلاث مجموعات متتالية على حساب الألماني يان لينارد شتروف ليبلغ دور الثمانية.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يهنئ رؤساء مجالس النواب والقضاء والشورى بعيد الفطر
رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ قائد الثورة والقيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
تنفيذ حملات توعوية للحفاظ على النظافة بأمانة العاصمة
رئيس مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بعيد الفطر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يهنئ رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بعيد الفطر
[04/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس  السياسي بحلول عيد الفطر المبارك.


وأعرب رئيس الوزراء عن تهانيه الحارة وأسمى مباركته باسمه ونيابة عن أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية.

وتمنى من المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صيام وقيام شهر رمضان وأن يجعل أيام وليالٍ العيد عامرة بالمحبة والإخاء والود والصفاء بين جميع أبناء المجتمع اليمني والمجتمعات العربية والإسلامية.

وأعربت البرقية عن التهاني الحارة لرجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من رجال القبائل الحرة الأبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة في سواحل ووديان وجبال اليمن الذين آثروا قضيتهم الوطنية العادلة والدفاع عن شعبهم على ما عداها من الرغبات الشخصية وفارقوا أسرهم وذويهم ليذودوا عن حياض الوطن وشموخه وكبريائه.

وحثت الجميع على استشعار عظم المسؤولية الأخلاقية تجاه أسر وأبناء الشهداء وكذا الجرحى والمرابطين في الجبهات من خلال مشاركتهم أجواء العيد وإدخال السرور إليهم بما يليق والتضحيات الجسيمة التي يجترحها آبائهم وأبنائهم وإخوانهم في الجبهات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية في هذا الوقت المبارك وفي غيره من الأوقات وترسيخها بين أبناء الشعب اليمني الذي عرف دوما بالتزامه وإعلائه للقيم النبيلة والأصلية.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة واليمن وأبناؤه يعيشون فرحة السلام وينعمون بالعيش الكريم والأمن والاستقرار الشامل.
سبـأ
  المزيد من (محلي)
الرئيس المشاط يوجه كلمة للشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
رئيس الوزراء يهنئ رؤساء مجالس النواب والقضاء والشورى بعيد الفطر
رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ قائد الثورة والقيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
تنفيذ حملات توعوية للحفاظ على النظافة بأمانة العاصمة
رئيس مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بعيد الفطر
الرئيس المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر
متحدث القوات المسلحة: تطهير جبهتي الصفحة والوجف في خب والشعف بالجوف بشكل كامل
وزير الصحة يطلع على استعدادات مستشفيات أمانة العاصمة خلال إجازة العيد
رئيس الوزراء يعزي في وفاة عضو مجلس النواب المناضل عبدالجليل القباطي
تطهير موقع عسكري شرق الخوبة بجيزان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على ثلاث محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة
[04/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم
[01/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by