محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يهنئ رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بعيد الفطر صنعاء - سبأ :

رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بحلول عيد الفطر المبارك.



وأعرب رئيس الوزراء عن تهانيه الحارة وأسمى مباركته باسمه ونيابة عن أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية.



وتمنى من المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صيام وقيام شهر رمضان وأن يجعل أيام وليالٍ العيد عامرة بالمحبة والإخاء والود والصفاء بين جميع أبناء المجتمع اليمني والمجتمعات العربية والإسلامية.



وأعربت البرقية عن التهاني الحارة لرجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من رجال القبائل الحرة الأبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة في سواحل ووديان وجبال اليمن الذين آثروا قضيتهم الوطنية العادلة والدفاع عن شعبهم على ما عداها من الرغبات الشخصية وفارقوا أسرهم وذويهم ليذودوا عن حياض الوطن وشموخه وكبريائه.



وحثت الجميع على استشعار عظم المسؤولية الأخلاقية تجاه أسر وأبناء الشهداء وكذا الجرحى والمرابطين في الجبهات من خلال مشاركتهم أجواء العيد وإدخال السرور إليهم بما يليق والتضحيات الجسيمة التي يجترحها آبائهم وأبنائهم وإخوانهم في الجبهات.



وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية في هذا الوقت المبارك وفي غيره من الأوقات وترسيخها بين أبناء الشعب اليمني الذي عرف دوما بالتزامه وإعلائه للقيم النبيلة والأصلية.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة واليمن وأبناؤه يعيشون فرحة السلام وينعمون بالعيش الكريم والأمن والاستقرار الشامل.

سبـأ [04/يونيو/2019]وأعرب رئيس الوزراء عن تهانيه الحارة وأسمى مباركته باسمه ونيابة عن أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية.وتمنى من المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صيام وقيام شهر رمضان وأن يجعل أيام وليالٍ العيد عامرة بالمحبة والإخاء والود والصفاء بين جميع أبناء المجتمع اليمني والمجتمعات العربية والإسلامية.وأعربت البرقية عن التهاني الحارة لرجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من رجال القبائل الحرة الأبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة في سواحل ووديان وجبال اليمن الذين آثروا قضيتهم الوطنية العادلة والدفاع عن شعبهم على ما عداها من الرغبات الشخصية وفارقوا أسرهم وذويهم ليذودوا عن حياض الوطن وشموخه وكبريائه.وحثت الجميع على استشعار عظم المسؤولية الأخلاقية تجاه أسر وأبناء الشهداء وكذا الجرحى والمرابطين في الجبهات من خلال مشاركتهم أجواء العيد وإدخال السرور إليهم بما يليق والتضحيات الجسيمة التي يجترحها آبائهم وأبنائهم وإخوانهم في الجبهات.وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية في هذا الوقت المبارك وفي غيره من الأوقات وترسيخها بين أبناء الشعب اليمني الذي عرف دوما بالتزامه وإعلائه للقيم النبيلة والأصلية.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة واليمن وأبناؤه يعيشون فرحة السلام وينعمون بالعيش الكريم والأمن والاستقرار الشامل.سبـأ