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آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يونيو - 2019 الساعة 08:16:00م
الرئيس المشاط يوجه كلمة للشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
وجه الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
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الرئيس المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر
[04/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقيات تهانٍ إلى إخوانه ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس المشاط في البرقيات عن تمنياته الصادقة لهم بموفور الصحة ولشعوبهم إضطراد التقدم والرخاء .

ودعا المولى القدير أن يجعل هذه المناسبة الدينية دافعا لشعوب الأمة الإسلامية على التثبت بما ترمز إليه من معاني روحية وقيًم سامية لإحياء التسامح والمحبة والسلام في المجتمعات الإنسانية جمعاء .. سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للأمة العربية والإسلامية تطلعاتها في النماء والمجد والرفعة.

سبـأ
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