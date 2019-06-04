[04/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقيات تهانٍ إلى إخوانه ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب الرئيس المشاط في البرقيات عن تمنياته الصادقة لهم بموفور الصحة ولشعوبهم إضطراد التقدم والرخاء .
ودعا المولى القدير أن يجعل هذه المناسبة الدينية دافعا لشعوب الأمة الإسلامية على التثبت بما ترمز إليه من معاني روحية وقيًم سامية لإحياء التسامح والمحبة والسلام في المجتمعات الإنسانية جمعاء .. سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للأمة العربية والإسلامية تطلعاتها في النماء والمجد والرفعة.
سبـأ