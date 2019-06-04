متحدث القوات المسلحة: تطهير جبهتي الصفحة والوجف في خب والشعف بالجوف بشكل كامل [04/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا اليوم من تطهير وتامين جبهتي الصفحة والوجف بخب والشعف في محافظة الجوف بشكل كامل وصولا إلى منطقة اليتمة.



وأوضح العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه وبعد استكمال كافة المعلومات الاستخباراتية نفذت وحدات خاصة من الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية هجومية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان في أسطر بمديرية خب والشعف من ثلاثة مسارات متتالية.



وأشار إلى أنه تم خلال المسار الأول تطهير تسعة مواقع لينطلق بعدها الأبطال في المسار الثاني والذي تم خلاله تطهير سبعة مواقع فيما تم تطهير عشرة مواقع في المسار الثالث, ليصبح عدد المواقع التي تم تطهيرها 26 موقعا وبمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 40 كيلو متر مربع.



ولفت العميد سريع إلى أن هذه العملية تأتي في إطار التنفيذ الفعلي لوعد قائد الثورة والقيادة العسكرية العليا في أن العام الخامس سيكون عام النصر والحسم .. مبينا أنه وبهذه العملية العسكرية النوعية أصبحت جبهتا الصفحة والوجف محررتين بالكامل وأن الجيش واللجان وصلوا إلى منطقة اليتمة.



وأكد أن عشرات المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون فيما تم أسر عدد من المرتزقة واغتنام أسلحة وعتاد عسكري كبير, كما تم تدمير أكثر من عشر آليات للمرتزقة .. لافتا إلى أن العملية الهجومية لاتزال مستمرة وتسير وفقا للخطط العملياتية.



وثمن العميد سريع الدور المشرف للمواطنين الأحرار من قبيلة دهم الذين انسحبوا من ميدان المعركة رافضين قتال إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية ووقفوا موقفا وطنيا يسجله التاريخ لأبناء دهم في أنصع صفحاته.



ودعا متحدث القوات المسلحة مشائخ وقبائل منطقة اليتمة الوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية من أجل تطهير مناطقهم .. مؤكدا أن الجيش واللجان الشعبية سيكونون عونا لهم وإلى جانبهم حتى تطهير مناطقهم من دنس الغزاة والمرتزقته.



سبأ