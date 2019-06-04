محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يطلع على استعدادات مستشفيات أمانة العاصمة خلال إجازة العيد صنعاء- سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل مساء أمس سير العمل في مستشفيات أمانة العاصمة.



واطلع الدكتور المتوكل خلال زيارته لمستشفيات السبعين والجمهوري والكويت والثورة وزايد والروضة ومعه مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني على مستوى جاهزية المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية خلال إجازة عيد الفطر.



كما اطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والجرحى في تلك المستشفيات .. متمنيا لهم الشفاء العاجل.



واستمع وزير الصحة من رؤساء الهيئات ومدراء المستشفيات إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل والاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية .. حيث وجه المستشفيات بالرفع عن الاحتياجات والمتطلبات من الأدوية والمستلزمات الطبية.



وشدد وزير الصحة على ضرورة الجهوزية والاستعداد لاستقبال الحالات المرضية وأي طارئ خلال إجازة عيد الفطر .. مثمنا جهود قيادة وكوادر المستشفيات والتزامهم بالدوام خلال إجازة العيد .



وهنأ الوزير المتوكل كافة الكوادر الصحية والطبية بحلول عيد الفطر .. حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى



وقال " نقوم بزيارات مفاجئة للمستشفيات بأمانة العاصمة للإطلاع على مدى التزام الكوادر الطبية في الدوام ومدى الاستعداد للجاهزية لأي طارئ وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية".



كما وجه وزير الصحة كافة المستشفيات بالمحافظات برفع الجاهزية في أقسام الطوارئ والجراحة والباطنية والنساء والولادة وغيرها .. مثمنا التزام الكوادر الطبية خلال إجازة العيد في ظل توقف الرواتب واستمرار العدوان والحصار وتأدية واجبهم الإنساني دون كلل .



وعاين الوزير المتوكل عدد من الحالات المرضية خلال زيارته للمستشفيات وما تتطلبه من احتياجات من الأدوية .. ووجه بتوفيرها نظرا لانعدامها في السوق وإيصالها لتلك الحالات بما يكفل استكمال العلاج اللازم لها.



من جانبه أكد مدير مكب الصحة بأمانة العاصمة ورؤساء ومدراء المستشفيات جهوزية المستشفيات واستعداداها لاستقبال الحالات المرضية والطارئة وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية.



من جهة أخرى اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ومعه مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور المروني على سير العمل في إعادة تأهيل وتوسيع العناية المركزة بهيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء .



وثمن الوزير المتوكل جهود قيادة الهيئة ومتابعتها لسير العمل خاصة خلال إجازة العيد، ما يؤكد تحملها للمسئولية تجاه المرضى خاصة المحتاجين للعناية المركزة .



وأكد أن من أولويات الوزارة توسيع وتطوير العمليات والعناية المركزة والطوارئ في مختلف مستشفيات المحافظات .



من جانبه أشار رئيس الهيئة الدكتور مطهر مرشد إلى أنه سيتم خلال إجازة العيد توسعة العناية من 12 سرير إلى 25 سرير نتيجة الضغط الشديد على المستشفى.



ولفت إلى أن هذه التوسعة تأتي في إطار توجيها وزير الصحة لتأهيل العناية المركزة والعمليات لتلبية احتياجات المرض طالبي هذه الخدمة .



سبأ [04/يونيو/2019]سبأ