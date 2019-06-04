رئيس الوزراء يعزي في وفاة عضو مجلس النواب المناضل عبدالجليل القباطي

صنعاء- سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب المناضل الشيخ عبدالجليل جازم القباطي، الذي وافته المنية يوم أمس الأول إثر مرض عضال وبعد مسيرة حياة حافلة بالنضال والخير والبذل والعطاء تجاه الوطن وأهله.



وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لشقيق الفقيد الشيخ محمد جازم القباطي وإخوانه وإلى نجل الفقيد حلمي عبدالجليل القباطي وإخوانه وبقية أفراد أسرته وكافة أبناء مديرية القبيطة ومحافظة لحج عامة بهذا المصاب.



ونوه بمناقب الفقيد وصفاته الحميدة ودوره النضالي ومكانته الوطنية والاجتماعية وحياته الزاخرة بالعطاء والأعمال الجليلة والخيرة .. لافتا إلى أن الفقيد كان مثالا للسياسي الحصيف والمثقف الحكيم الذي آثر وطنه ومصالحه العليا الأولوية في نشاطه البرلماني والاجتماعي.



واعتبر الدكتور بن حبتور رحيله خسارة للوطن الذي هو أحوج ما يكون في هذا الظرف الاستثنائي للرجال المخلصين والغيورين والمدافعين عن حقه في الحياة الكريمة دونما هيمنة أو وصاية لأحد عليه.



سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

[04/يونيو/2019]سبأ