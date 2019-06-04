رئيس الوزراء يعزي المناضل حسن باعوم في وفاة نجله

صنعاء- سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى المناضل حسن أحمد باعوم، في وفاة نجله فواز الذي وافته المنية إثر مرض عضال وبعد حياة حافلة بالعطاء والدفاع عن قضايا مجتمعه .



وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه الحارة وصادق مواساته القلبية للمناضل باعوم وأفراد أسرته وآل باعوم كافة بهذا المصاب .. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد نجله بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلبه وقلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

[04/يونيو/2019]سبأ