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محافظ صعدة يستقبل قافلة عيدية من القطاع التربوي بأمانة العاصمة
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محافظ صعدة يستقبل قافلة عيدية من القطاع التربوي بأمانة العاصمة
[04/يونيو/2019]
صعدة- سبأ:

استقبل محافظ صعدة محمد جابر عوض ومشرف ووكيل المحافظة قاسم الحمران ومحمد حسين بيضاء، القافلة التربوية الثانية، مقدمة من مكتب التربية والتعليم والوحدة التربوية لأنصار الله بأمانة العاصمة.


تحتوي القافلة على مواد غذائية ومستلزمات دراسية ومبالغ نقدية وجعالة عيدية وكسوة العيد للمرابطين وأسرهم، يرافقها مدراء مكتبي التربية بالأمانة زياد الرفيق والمالية محمد الجنيد والمشاريع بالأمانة محمد العنسي.

وخلال استقبال القافلة، نوه محافظ صعدة والحمران بمبادرة القطاع التربوي بأمانة العاصمة في تسيير القافلة التربوية الثانية من التربويين بأمانة العاصمة، لإيصال القافلة للمحافظة والتي ستوزع على مختلف جبهات ما وراء الحدود .

وأكدا استمرار الصمود في وجه العدوان في مختلف المجالات والقطاعات، وأشادا بالصمود الأسطوري والانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في الجبهات وكذا إنجازات الطيران المسير والقوة الصاروخية.

فيما اعتبر مدير مكتب التربية والتعليم الرفيق، هذه القافلة أقل ما يمكن تقديمه لرجال الرجال في الجبهات .. لافتا إلى أنه سيعقبها العديد من القوافل دعما وإسنادا للمرابطين في الجبهات .

واستعرض الرسائل التي بعث بها طلاب مدارس أمانة العاصمة الحكومية والأهلية والتي كانت معبرة عن مدى ارتباط الطلاب بمن يذود عن الدين والأرض والعرض.

حضر مدير مكتب التربية ومدراء الإدارات والأقسام بمكتب التربية صعدة.

سبأ
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