[04/يونيو/2019]
صعدة- سبأ:
قدمت جمعية الإيثار النسوية بالتعاون مع نساء مديرية سحار هدايا عيدية للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.
احتوت الهدايا على كعك وحلوى ولوز وزبيب وجعالة عيدية دعما وإسناد لرجال الجيش واللجان الشعبية عرفانا بتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
وخلال تقديم القافلة هنأ القائمين عليها قائد الثورة والقيادة السياسية والمرابطين في الجبهات بحلول عيد الفطر المبارك .. معتبرين تقديم هدية عيدية مساهمة لرجال الرجال ومشاركتهم أفراحهم بهذه المناسبة والانتصارات التي يحققونها في مختلف الجبهات.
وكان القطاع النسائي بمديرية سحار نظم وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.
واستنكرت حرائر سحار ما تسمى بصفقة القرن التي أعلن عنها ترامب ومخرجات قمة مكة وخطة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تسعى إليها بعض الأنظمة العربية.
سبأ