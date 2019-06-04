التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 2ر1% في مايو

لوكسمبورج – سبأ:



أظهرت تقديرات أولية نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم تراجع التضخم على أساس سنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في مايو الماضي إلى 2ر1%، مقابل 7ر1% في أبريل الماضي .



وقادت أسعار الطاقة الارتفاعات في مايو بـ8ر3%، تبعتها زيادات أكثر تواضعا في أسعار الأغذية والتبغ بـ9ر1%. وارتفعت تكلفة الخدمات بـ1 ر1% .



وفي نهاية 2018، أنهى المركزي الأوروبي خطة تحفيز طارئة كان قد تبناها في 2015 لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا.

[04/يونيو/2019]سبأ