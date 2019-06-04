ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يونيو - 2019 الساعة 03:40:49م
رئيس الوزراء يعزي في وفاة عضو مجلس النواب المناضل عبدالجليل القباطي
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب المناضل الشيخ عبدالجليل جازم القباطي، الذي وافته المنية يوم أمس الأول إثر مرض عضال وبعد مسيرة حياة حافلة بالنضال والخير والبذل والعطاء تجاه الوطن وأهله.
قوات الاحتلال تقتحم عدداً من بلدات وقرى الضفة وتعتقل 9 فلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وذكرت وكالة انباء /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الخليل ونابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.
الذهب يقفز لأعلى مستوى وسط التوترات التجارية
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1.5 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتهديد واشنطن بفرض رسوم على المكسيك.
ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية بفرنسا المفتوحة للمرة 10 على التوالي
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مشواره القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما حقق رابع انتصار له على التوالي بثلاث مجموعات متتالية على حساب الألماني يان لينارد شتروف ليبلغ دور الثمانية.
آخر الأخبار:
وزير الصحة يطلع على استعدادات مستشفيات أمانة العاصمة خلال إجازة العيد
تطهير موقع عسكري شرق الخوبة بجيزان
رئيس الوزراء يعزي المناضل حسن باعوم في وفاة نجله
محافظ صعدة يستقبل قافلة عيدية من القطاع التربوي بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 2ر1% في مايو
[04/يونيو/2019]
لوكسمبورج – سبأ:

أظهرت تقديرات أولية نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم تراجع التضخم على أساس سنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في مايو الماضي إلى 2ر1%، مقابل 7ر1% في أبريل الماضي .


وقادت أسعار الطاقة الارتفاعات في مايو بـ8ر3%، تبعتها زيادات أكثر تواضعا في أسعار الأغذية والتبغ بـ9ر1%. وارتفعت تكلفة الخدمات بـ1 ر1% .

وفي نهاية 2018، أنهى المركزي الأوروبي خطة تحفيز طارئة كان قد تبناها في 2015 لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
الذهب يقفز لأعلى مستوى وسط التوترات التجارية
سعر نفط عُمان يتراجع بمقدار 16 سنتًا
أذربيجان تلغي طلب شراء عشر طائرات بوينج
ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
الرسوم الأمريكية تدفع بورصة طوكيو إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر
انخفاض أسعار النفط 1 بالمئة
الصين تؤكد ان الضغوط الامريكية لايمكن ان ترغمهاعلى اتفاق تجاري
الصين ترفع الرسوم على سلع أمريكية
الصين تعلن نيتها اعداد قائمة باسماء الشركات التي تضر اقتصادها
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط الى اقل من 67 دولار للبرميل
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على ثلاث محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة
[04/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم
[01/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by