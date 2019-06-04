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آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يونيو - 2019 الساعة 03:40:49م
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  عربي ودولي
بيسكوف: لم نبلغ واشنطن بسحب الخبراء الروس من فنزويلا
[04/يونيو/2019]
موسكو- سبأ:

أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم أن روسيا لم تبلغ الولايات المتحدة بشأن سحب الخبراء الروس من فنزويلا.


ونقلت وكالة /نوفوستي/ الروسية للانباء عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم تعليقاً على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس زعم فيها أن موسكو أبلغته بسحب خبرائها من هذا البلد إن “روسيا لم تبلغ واشنطن رسمياً بهذا الأمر.. والاختصاصيون الروس يواصلون تأدية عملهم هناك”.

وأوضح بيسكوف: “هناك بالفعل اختصاصيون يعملون على معدات تم تزويد فنزويلا بها من قبل.. وهذه العملية متواصلة بموجب مخطط مسبق” وقال: “نحن لا نعلم حتى ماذا عنى بقوله نقلوا أغلب ناسهم من هناك” مشيراً إلى أن كلام ترامب قد يكون مبنياً على مصادر من صحيفة ما.

وأكدت روسيا من قبل أن الخبراء الروس موجودون في فنزويلا وفقاً لاتفاق التعاون العسكري التقني بين البلدين والذي تم توقيعه في أيار 2001 وأشارت إلى أن الاتحاد الروسي يطور تعاونه مع فنزويلا بتوافق دقيق مع دستور هذه الدولة ومع الاحترام الكامل لقوانينها.

سبأ
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