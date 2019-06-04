ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية بفرنسا المفتوحة للمرة 10 على التوالي

باريس- سبأ:

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مشواره القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما حقق رابع انتصار له على التوالي بثلاث مجموعات متتالية على حساب الألماني يان لينارد شتروف ليبلغ دور الثمانية.



ويعني فوزه بنتيجة 6 / 3 و 6 / 2 و 6 / 2 على اللاعب الألماني المصنف 45 أن ديوكوفيتش أصبح أول لاعب يبلغ دور الثمانية في رولان جاروس للمرة العاشرة على التوالي وهو إنجاز أخفق حتى رفائيل نادال في تحقيقه.



ويبدو أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة من الآن فصاعدًا مع سعي ديوكوفيتش للفوز بثاني ألقابه في فرنسا المفتوحة لينال كافة ألقاب البطولات الأربع الكبرى في نفس الوقت للمرة



الثانية في مسيرته كما فعلها عندما فاز في باريس عام 2016.



وقال ديوكوفيتش للصحفيين "لا أفكر كثيرا لكي أكون محقًا، لدي الكثير من الخبرة واعتقد أنني تعاملت مع مواقف شهدت تعرضي لنقاط لكسر إرسالي أو ضغوط عصبية.



وأضاف "خضت الكثير من المباريات الصعبة في مسيرتي ويمكنني التعويل على خبرتي وأعرف أنه من الجيد أن أتعرض لاختبارات لكن من الجيد في الوقت ذاته أن أمضي بعيدًا مع الحفاظ على طاقتي لما هو قادم".



وكان شتروف، الذي يبلغ متوسط تصنيفه العالمي 84، يمني النفس ببلوغ دور الثمانية لأول مرة في بطولة من الأربع الكبرى وأبدى بعض المقاومة في بداية المباراة تحت زخات المطر على ملعب فيليبشاترييه.



ولاحت لديوكوفيتش فرصة مبكرة لكسر إرسال منافسه في الشوط الثاني لكن شتروف انتصر في منافسة قوية من الخط الخلفي ليبعد الخطر.



وزاد إيقاع ديوكوفيتش مع مضي المباراة ولاحت له في الشوط السابع نقطتان أخريان لكسر إرسال شتروف استفاد منهما وأمطر منافسه بسلسلة من الضربات الأرضية القوية في أنحاء الملعب.



وبعد أن حافظ على ضربة إرساله ليحسم المجموعة الأولى شق ديوكوفيتش طريقه بقوة في المجموعتين التاليتين حيث لم يرتكب سوى 11خطأ سهلا خلال ساعة و33 دقيقة.



وسيواجه ديوكوفيتش اختبارًا أصعب في دور الثمانية حيث سيلاقي الألماني ألكسندر زفيريف الذي تغلب على الإيطالي فابيو فونيني.

[04/يونيو/2019]سبأ