عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال تقتحم عدداً من بلدات وقرى الضفة وتعتقل 9 فلسطينيين القدس المحتلة- سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة انباء /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الخليل ونابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.







وتتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.



وفي تطور أمني اخر توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في أراضي الفلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة المحاصر.



وذكرت وكالة معا أن أربع آليات توغلت شرق رفح جنوب القطاع وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.



وتتوغل قوات الاحتلال يوميا في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ سنوات.

سبأ [04/يونيو/2019]سبأ