عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بكين لـ واشنطن: الى نفايات التاريخ كل من يتعامل معنا بفوقية واشنطن- سبأ:

انتقدت الصين بشدة تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو العدائية ضدها مشددة على أنها تنم عن تحامل وغطرسة مرفوضة.





ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم سفارة بكين في واشنطن قوله في بيان إن “أي شخص يحاول التعامل بفوقية وتسلط مع الشعب الصيني سينتهي إلى نفايات التاريخ”.



وأضاف المتحدث إن بومبيو استخدم “ذريعة حقوق الإنسان في بيان يتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين ويهاجم حكومتها ويلطخ سياساتها الداخلية والخارجية” مبينا أن هذا السلوك يشكل “إهانة للشعب الصيني وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.. والجانب الصيني يعبر عن استيائه الشديد ومعارضته القوية لذلك”.



ولفت المتحدث إلى أن “حقوق الإنسان في الصين هي في أفضل فترة على الإطلاق” معربا عن تمسك بكين “بقوة بمسار التنمية السلمية وتطوير حقوق الإنسان في الصين والعالم بأسره وقيامها بمساهمات كبيرة في الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان.. وهذه حقيقة تقر بها جميع الشعوب غير المنحازة”.



وتتبع الإدارة الأميركية نهجا عدوانيا تجاه الصين تقوم بموجبه باستفزازات في بحر الصين الجنوبي وتحرض تايوان على الانفصال عن الصين كما تشن حربا تجارية ضدها قامت خلالها بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة اعتبارا من الـ 10 من مايو الماضي إضافة إلى تهديدها بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على منتجات صينية تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.

سبأ [04/يونيو/2019]سبأ