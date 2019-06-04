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خسائر في صفوف مرتزقة الجيش السعودي وعتادهم في عدة جبهات
[04/يونيو/2019]
محافظات- سبأ:

تكبد مرتزقة الجيش السعودي خسائر في الأرواح والعتاد بعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية في عدة جبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن  سلاح الجو المسير نفذ هجوماً بطائرة قاصف2k  على حفل  وعرض عسكري للغزاة والمرتزقة في معسكر راس عباس بمدينة عدن أصاب هدفه بدقة.

وأكد المصدر انكسار زحفين لمرتزقة الجيش السعودي في صحرائي البقع والأجاشر قبالة نجران مسنودين بالطيران الحربي والأباتشي ، وتدمير آلية ومصرع وجرح أعداد كبيرة منهم .

وقال المصدر إن زحفاً للمرتزقة من ثلاثة مسارات على مواقع الجيش واللجان الشعبية انكسر قبالة السديس وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشار المصدر إلى تدمير آليتين لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران ومقتل وجرح من عليهما.

وفي عسير استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في الربوعة ومجازة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم تدمير جرافة عسكرية بصاروخ موجه في رقابة المسنا بالربوعة .

وأفاد المصدر بانكسار زحفين واسعين للمرتزقة قبالة أبواب الحديد وزحف ثالث في مجازة الغربية وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح .

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية اغارة على مواقع للمرتزقة شرق الخوبة في جيزان وتدمير مدرعة واغتنام أسلحة متنوعة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم  تدمير رشاش عيار 14.5 بصاروخ موجه قبالة جبل قيس .

وأضاف المصدر أن  القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدرF على تجمعات للمرتزقة في معسكر الهضبة في البيضاء وإصابات مباشرة، ولقي عدد من عناصر ما يسمى تنظيم القاعدة مصرعهم وأصيب آخرون بكمين محكم نفذته وحدة الهندسة في منطقة قيفة ، كما تم  تدمير آلية عسكرية محملة بمجموعة من العناصر ما يسمى تنظيم القاعدة ومصرع من عليها في المنطقة نفسها.

كما أكد المصدر السيطرة على أكثر من سبعة مواقع للمرتزقة في المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف خلال عملية هجومية واسعة واستهداف تجمعاتهم بالاسناد الصاروخي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم قيادات.

واستهدفت عملية هجومية مواقع المرتزقة شرقي صبرين بمديرية خب و الشعف واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية وفرار من تبقى.

وبيّن المصدر أنه تم  تدمير آليتين عسكريتين محملتين بالمرتزقة غرب حيران في محافظة حجة ومصرع وإصابة من عليهما.

سبأ
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