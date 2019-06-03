[04/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال عبد الله الحسيني بعد حياة حافلة بالعطاء والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.
وأشار النعيمي في برقية العزاء إلى أن الفقيد الحسيني كان رجل الأعمال المثقف والاقتصادي المميز والمدافع عن وطنه بوعي فكري وسياسي وقد خاض جدلا سياسيا واسعا مع من تأثر بالعدوان على اليمن وقاوم العدوان ومؤيديه بالحجة والمنطق وفق متطلبات المصالح العليا للوطن.
ولفت إلى أن الراحل الحسيني كان مؤيدا وداعما لمشروع الرؤية الوطنية مدركا لأهميتها في بناء الدولة اليمنية واستقرارها وتنميتها وإخراج اليمن من دائرة الصراع السياسي إلى دولة المؤسسات وسيادة القانون والمواطنة المتساوية .
وأعرب عضو المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء والمواساة لكافة آل الحسيني ومحبيه وأصدقائه .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبـأ