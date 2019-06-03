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تدشين مشروع زيارة وتكريم جرحى الجيش واللجان بمحافظة إب
[04/يونيو/2019] إب ـ سبأ:
دشن بمحافظة إب، أمس مشروع زيارة وتكريم جرحى ومعاقي الجيش واللجان الشعبية في مختلف المديريات.

وفي حفل التدشين أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح أن محافظة إب آمنة مستقرة ومحصنة بفضل الله وتضحيات المرابطين في الجبهات والشهداء والجرحى.

ونوه بأن كل أحرار المحافظة واليمن يدركون عظيم ما قدمه الشهداء والجرحى الذين قارعوا العدوان والطغيان  من أجل عزة وشموخ هذا البلد.

 ونقل المحافظ صلاح تهاني وتبركات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ لكل جرحى المحافظة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك .. معاهدا كل الجرحى والشهداء بالمضي على دربهم وخطاهم في الدفاع عن حياض هذا الوطن وردع قوى العدوان والبغي.

وقال محافظ إب " نتقدم بعظيم الإمتنان لكم ايها الجرحى باسم كل يمني حر صغيرا كان اوكبيرا رجلا وامرأة لما قدمتموه لهذا الوطن فبكم ارتفعت هامات اليمنيين الأحرار في عنان السماء وبات العالم يحسب لكم ألف حساب حيث افشلتم مع الشهداء والمرابطين في الجبهات كل المخططات والمؤامرات القذرة للعدوان" .

وأشار يحيى القاسمي في كلمة باسم الوحدة الاجتماعية ومؤسسة التكافل بالمحافظة  إلى الواجب الذي يجب أن يضطلع به المجتمع   إزاء الجرحى الذين جسدوا بتضحياتهم قيم الوفاء للوطن كي يعيش ابناء هذا الشعب أعزاء كرماء.

ودعا  إلى تفعيل ودعم الجهات المهتمة بالجرحى والعمل على تحسين ظروف الرعاية والإهتمام بهم .
وقدم مسؤول الدائرة الثقافية حسام القطابري رسالة لكل الجرحى بالثبات والصمود والحرص على إشغال اوقاتهم بالذكر والإستغفار وتعزيز الإرتباط بالله.

وكان الجريح مروان الشويطر قد ألقى كلمة الجرحى والمعاقين من الجيش واللجان بالمحافظة جدد خلالها العهد لله وللوطن وقائد الثورة بالثبات على طريق الحق والعمل على مواصلة الجهاد ضد العدوان .. مشيرا إلى أن ما قدمه الجرحى والمعاقين يظل قليلا جدا وانهم على استعداد لبذل المزيد وتقديم أرواحهم حتى يتحقق النصر المؤزر.

 تخللت الفعالية التي حضرها وكلاء المحافظة صالح حاجب و راكان النقيب والدكتور أشرف المتوكل
وعضو مجلس الشورى محمد أحمد النوعة ومدير مؤسسة التكافل التنموية فرع إب عبدالرحمن إبراهيم قصيدة شعرية للشاعر جميل.
سبأ
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