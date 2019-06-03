|
اختتام مشروع سقيا للمياه بمديريات مدينة الحديدة
[04/يونيو/2019] الحديدة - سبأ:
اختتم بمدينة الحديدة مشروع" سقيا" للمياه الذي نفذته مؤسستي الرائدة للتنمية الإنسانية، وقدرات للتنمية والتطوير على مدى أسبوع بأحياء وحارات مديريات (الحوك – الحالي – الميناء ) ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية لسكان مدينة الحديدة.
وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة قدرات للتنمية والتطوير بلقيس العبسي أن المشروع الذي ينفذ بدعم من فاعل خير يغطي احتياجات خمسة آلاف شخص من المياه الصالحة للشرب والمعقمة في المناطق المحرومة في مديريات مدينة الحديدة. مشيرة إلى انه تم توزيع 100 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب.
وبينت العبسي أن الهدف من المشروع المساهمة في الحد من الأمراض ومنها الكوليرا والاسهالات وغيرها الناجمة عن استخدام المياه الملوثة، إلى جانب التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة بسبب شحة المياه وصعوبة الحصول عليها نتيجة العدوان.
سبأ