الحديدة : الإفراج عن 20 سجينا من المغرر بهم [04/يونيو/2019] الحديدة - سبأ:

أفرجت الأجهزة الأمنية بمحافظة الحديدة عصر أمس الإول عن 20 سجينا من المغرر بهم في صفوف العدوان.



وأشار القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم خلال عملية الإفراج التي حضرها نائب مدير أمن المحافظة العقيد عمر المقبلي ومدير ادارة البحث الجنائي العقيد صادق الزايدي إلى أن عملية الإفراج عن السجناء تأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وأوضح قحيم أن المفرج عنهم ممن أثبتت التحقيقات عدم ضلوعهم في أعمال تخريبية داخل الوطن بشكل مباشر ولم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء.



وحث القائم بأعمال محافظ الحديدة المفرج عنهم على الوقوف مع الوطن والمشاركة في خندق الدفاع عنه ضد الغزاة المعتدين، وممارسة حياتهم الطبيعية إلى جانب شرفاء الوطن الصامدين.



من جانبه أكد هلال محمد في كلمته عن السجناء المفرج عنهم صدق عودتهم إلى جادة الصواب واستعدادهم للمشاركة في معركة الدفاع عن حياض الوطن وأمنه واستقراره.



وأعرب عن تقديره لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة من قبل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وعلى جهود قيادة المحافظة التي كان لها الأثر الكبير في نفوسهم وتكللت بالإفراج عنهم.



حضر عملية الإفراج مدير عام الهيئة العامة للزكاة جمال الحميري ونائب مدير مكتب الأوقاف فيصل الهطفي وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

سبأ