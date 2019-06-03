الاتصالات: استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بمحافظة الجوف [04/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:

أكدت المؤسسة العامة للاتصالات، استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت والنقال بمحافظة الجوف لليوم العاشر، نتيجة أعمال تخريبية بمديرية الحزم تسببت بخروج كامل خدمات الاتصالات والانترنت وعزل المحافظة عن الاتصال والتواصل.



وعبر مصدر مسؤول بالمؤسسة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الأسف الشديد إزاء منع الفرق الفنية المكلفة بالصيانة من قبل أطراف نافذة في السلطة المحلية بالجوف وعدم السماح للفنيين والمهندسين بتنفيذ أعمال الإصلاحات والصيانة والتسبب باستمرار انقطاع الخدمات عن المحافظة .



ولفت المصدر إلى أن أعمال الصيانة مازالت متعثرة.. مؤكدا أن الفرق الفنية جاهزة للقيام بأعمال الإصلاحات والصيانة من أجل إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت والنقال بمحافظة الجوف إلى وضعها الطبيعي، بعد إلتزام الجهات الأمنية في مديرية الحزم بواجبها في تأمين أعمال الصيانة.



وأشار المصدر إلى تمكن الفرق الهندسية التابعة للمؤسسة أمس من إصلاح كابل الألياف الضوئية بين "قشن وسيحوت" في محافظة المهرة، وعودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى المهرة وشبوة ومأرب وحضرموت، بعد انقطاع دام أكثر من 24 ساعة.



وأكد المصدر حرص المؤسسة على إعادة الخدمات لأبناء محافظة الجوف، سيما في الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.. مجدداً الدعوة لكل الأطراف بتحييد خدمات الاتصالات والإنترنت وحماية شبكتها الوطنية باعتبارها قناة التواصل والاتصال الوحيدة للمواطنين في أرجاء اليمن الكبير.

سبأ