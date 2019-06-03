مساعدات غذائية من العون المباشر لمرضى الشلل الدماغي والاحتياجات الخاصة [04/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:

دشنت العون المباشر مكتب اليمن توزيع 985 سلة غذائية على مرضى الشلل الدماغي، وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مشروع إغاثة أمانة العاصمة صنعاء 2019 بتمويل فاعلي خير.



وقالت نائب مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة إن أصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) ومرضى الشلل الدماغي يحظون بأولوية في مشاريع العون المباشر بمختلف مجالاتها ومنها حملات توزيع المعونات الإغاثية.



وأشارت إلى أن مشروع إغاثة أمانة العاصمة صنعاء يأتي في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المستمرة المقدمة لدعم اليمنيين في الظروف المأساوية التي يعيشونها.



وأوضحت أن أصحاب الهمم ومرضى الشلل الدماغي من أشد الفئات احتياجاً للدعم والمساعدة التي يتضاعف عليها العبء والمعاناة في وقت تعاني فيه أغلبية الأسر من معوقات اقتصادية مع ما يشهده اليمن من مستويات غير مسبوقة في تزايد الاحتياجات.



وتشير الإحصائيات إلى أن 90% من مرضى الشلل الدماغي هم من أبناء الفقراء، فيما يكافح أكثر من 20 مليون شخص في البلاد لتلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية.



وأكدت بازرعة أن العون المباشر تسعى بكل جهودها للتخفيف من حدة معاناة الفئات الأشد ضعفاً في المجتمع اليمني وتوفير المواد التموينية الأساسية بما يحقق لها الأمن الغذائي.



ودعت شركاء العمل الإنساني إلى مضاعفة الجهود وزيادة نطاق المساعدات الغذائية من أجل تفادي حدوث مجاعة في اليمن.



من جهتها أفادت منسقة مشاريع الإغاثة بمكتب العون المباشر ندى العزي أن المشروع يتضمن توزيع 200 سلة غذائية على مرضى الشلل الدماغي و 785 سلة غذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي معين والوحدة بأمانة العاصمة بتمويل من فاعلي خير.



وأشارت إلى أن المشروع ينفذ بالتعاون مع مؤسسة معد للتنمية والاستجابة الإنسانية وجمعية مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث.



وذكرت أن السلة الغذائية تتكون من المواد الأساسية الطحين ،الدقيق ، الأرز، السكر، زيت الطبخ، الحليب، التمر، الشوفان.

سبأ