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آخر تحديث: الثلاثاء، 04 - يونيو - 2019 الساعة 12:59:34ص
عضو السياسي الأعلى الحوثي يستقبل 66 محررا من الجيش واللجان الشعبية
استقبل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أمس بصنعاء، 66 من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذي تم تحريرهم في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية مؤخراً.
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عضو السياسي الأعلى الحوثي يستقبل 66 محررا من الجيش واللجان الشعبية
[04/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:
استقبل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أمس بصنعاء، 66 من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذي تم تحريرهم في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية مؤخراً.

وفي اللقاء حيا عضو السياسي الأعلى الحوثي المحررين ودورهم البطولي .. وقال" سعداء في أن نكون معكم اليوم وقد أصبحتم مُحرَرين وعُدتم إلى وطنِكم، خرجتم من بيوتكم من أجل الوطن، والدفاع عنه ودفع المعتدين عليه".

وأضاف "ها هم الأبطال عادوا إلى وطنهم، نبارك لهم خروجهم، فهم رجال وأحرار وأبطال، وما قاموا به كان في خط الوطن والدفاع عنه، ولا يستطيع أحدٌ أن يقول إن العدوان على اليمن جاء من أجل قضايا خاصة أو مَذهبية أو من أجل أننا مَدينون له بالأموال".

وأكد أن العدوان جاء من أجل استعمار الجمهورية اليمنية، والسيطرة عليها واستعباد الإنسان اليمني .. وخاطب المحررين بالقول " ثقوا لولا أنتم وغيركم من إخوانكم في الجبهات لرأينا وشاهدنا الكثير من المآسي في العاصمة صنعاء والحديدة وغيرها".

وأضاف " مَن يحاصرك ويمنع عنك الكهرباء والمرتبات ويقتلك بالطائرات لا يمكن أن يأتي إلينا في يوم من الأيام بخير، ولا يمكن أن يحمل في قلبه ذرة من إيمان أو شعور بوطنية أو حب للشعب اليمني، مَن يقاتلك ويقتل أطفال اليمن وهم نائمون ويستهدف الجميع في صالات المآتم أو الأعراس أو الأسواق والطُرق لا يحمل على الإطلاق مشروعاً وطنياً ولا يمكن أن يكون في يوم من الأيام محباً للجمهورية اليمنية".

وأوضح عضو السياسي الأعلى الحوثي أن من يحب الجمهورية اليمنية هو من يدافع عنها، وهو أنتم من تحبون اليمن ومن في الجبهات الذين تستحقون وسام الوطنية والشجاعة.

وأشار إلى أنه سيتم منح الأحرار وسام الشجاعة ..لافتا إلى أن تحرك الأبطال هو من أجل الدفاع عن الوطن وهو الدفاع المشروع والمقدس.

وتطرق إلى المعاناة التي يتعرض لها المرتزقة الذين يقفون إلى جانب المحتل الغازي .. وقال " لقد لاحظتم كيف يُعامَل المرتزقة الذين يقفون إلى جنب الغازي، أصبحوا يذهبون ليقدمون استقالتهم لذلك الضابط وهو لا يلتفت إليهم حتى التفاتة، بل يُصفعون في بعض الأحيان، لماذا؟ لأنه ينظر إليه كأجير، ومرتزق شراه بالمال ".

كما خاطب الحوثي المحررين بالقول " يُنظر إليكم حتى وأنتم في الأسْر، بأنكم أُسْدُ اليمن وأحراره والمفارقة والمقارنة واضحة، يُنظر إليكم بأنكم أرقام صعبة وستظلون كذلك وستعودون إلى مناطقكم وأنتم تحملون شعلة من حبكم لوطنكم ومعنويات عالية ".

وأكد أنه لا يمكن على الإطلاق المساومة على اليمن أو التراجع عن الدفاع عنه والسكوت والبقاء في البيوت .. وقال " عودوا إلى قُراكم وحركوا المواطنين، فما يقوم به أولئك المرتزقة والمستعمرين لا يمكن على الإطلاق لأي حر أن يسكت أو أن ينام دون أن يحرك الناس معه".

وأضاف" مَن يحارب من أجل الدفاع عن الوطن لا يمكن أن يوقف المحطة الغازية في مأرب; لأن كهربائها تصل إلى عدن والحديدة وصنعاء وكل المناطق التي كانت تصل إليها في الجمهورية اليمنية وتصل فائدتها للمواطنين".

وذكر أن دول العدوان والمرتزقة يمنعون وصول الكهرباء من المحطة الغازية بمأرب إلى الشعب اليمني على مدى أربع سنوات .. وأضاف " أرسلنا إليهم لجان قالوا إننا نقوم بالمشروع الذي يوصل إلى مأرب، وعملنا على أن يتم استكمال مشروع مأرب، وكل ما عملوا من شروط كنا دائماً مع العمل على تنفيذها لكن لم يعيدوها لأنهم لا يريدون خيراً لهذا الوطن".

وجدد عضو السياسي الأعلى الحوثي التأكيد على أن من يقف وراء الحرب على اليمن، ومن يقف ضد السلام هو ترامب وإدارته .. مؤكدا أن هذه الحرب فاشلة وأنه مهما استمر العدوان على اليمن سيفشل أكثر.

واختتم كلمته بالقول " الكثير يسأل لماذا يستمر العدوان على بلدنا ؟ والسبب في استمرار الحرب على اليمن ورفض السلام هو ترامب وإدارته، لا يتصور أحدٌ أن مَن يرفض السلام على اليمن هي السعودية أو أنها الإمارات فقط، إنما ينفذون ما يريد ترامب، الذي رفض وقف المشاركة في الحرب على اليمن ويرفض السلام أيضا".
سبأ
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