عضو السياسي الأعلى الحوثي يستقبل 66 محررا من الجيش واللجان الشعبية استقبل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أمس بصنعاء، 66 من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذي تم تحريرهم في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية مؤخراً. 30 قتيلاً وسط العاصمة السودانية والمعارضة تحمل المجلس العسكري المسئولية أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد القتلى جراء فض قوات الامن السودانية الاعتصام المقام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلاً . انخفاض أسعار النفط 1 بالمئة انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن ثلاثة بالمئة منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.