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توزيع سلال غذائية على أسر نزلاء إصلاحية أمانة العاصمة
[04/يونيو/2019] صنعاء - سبأ:
وزعت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين أمس سلال غذائية على المجموعة الأولى من أسر نزلاء الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة بتمويل مؤسسة التواصل للتنمية.
وأوضح رئيس المؤسسة المهندس عبد السلام جدبان أن توزيع السلال الغذائية على أسر النزلاء يأتي ضمن برامج المؤسسة لرعاية أسرهم بهدف دعم العائلات والأسر التي يتم احتجاز أو سجن معيلها الوحيد، ومساعدة النزلاء في الحفاظ على الروابط الأسرية خلال مدة الحبس.
وثمن دعم مؤسسة التواصل للتنمية بالسلال الغذائية لأسر السجناء .. داعياً الخيرين ورجال الأعمال والهيئات والمنظمات المحلية والدولية التعاون والتكافل لاستمرار مثل هذه المشاريع التي تهدف إغاثة السجون والمساجين وأسرهم.
سبأ