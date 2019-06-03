محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض سير أعمال اللجان الميدانية في عملية إعادة الإنتشار بموانئ الحديدة الحديدة - سبأ :

استعرض القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ورئيس لجنة التنسيق المشتركة في لجنة إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد اليوم، سير أعمال اللجان الميدانية في عملية إعادة الانتشار بموانئ الحديدة .



وناقش الاجتماع الذي حضره عضو الفريق الوطني في اللجنة العميد محمد القادري آخر خطوة لإعادة الانتشار أحاد الجانب في موانئ الحديدة والمتمثلة في إزالة الحواجز والحفريات في حرم الميناء.



وفي الإجتماع أكد القائم بالأعمال إرتياح المواطنون في المحافظة بما قدمه الطرف الوطني والفريق الأممي من خطوات متقدمة في إطار تنفيذ اتفاق ستوكهولم خلال الأيام الماضية.



وأعرب قحيم عن الأمل في أن يقوم الطرف الآخر باتخاذ خطوات مماثلة لما قدمه الجيش واللجان الشعبية في هذا الإطار من أجل الوصول إلى حلول سلمية.



من جانبه أشاد رئيس لجنة التنسيق المشتركة لوليسغارد بكل ما قدمه وفد صنعاء والجهات المعنية من تعاون حتى اللحظة .. مشيرا إلى أن خطوات تنفيذ الاتفاق تتم وفق ما هو متفق عليه في آلية تنفيذ قرار ستوكهولم.



فيما أوضح العميد القادري أن المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة استكملت على أكمل وجه من طرف واحد، وعلى الطرف الآخر القيام بخطوات مماثلة.



وطالب الأمم المتحدة البدء في تشغيل الموانئ وتفتيش السفن في موانئ الحديدة الثلاثة بدلا من إجراءات التفتيش المعقدة في جيبوتي.



وأكد القادري إنتهاء كافة المظاهر العسكرية في موانئ الحديدة وتنفيذ متعلقات ما بعد خطوة إعادة الانتشار كمرحلة أولى من اتفاق السويد.



حضر الإجتماع عضو لجنة إعادة الإنتشار منصور السعادي ومدير أمن ميناء الحديدة سلمان الجماعي .

سبأ [03/يونيو/2019]سبأ