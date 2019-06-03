عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عريقات : كوشنير يخطط لإزدهار المستوطنين الاسرائيليين في الأراضي الفلسطينية القدس المحتلة – سبأ :

إتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات جاريد كوشنير كبير مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخطيط لإزدهار المستوطنين الاسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال عريقات في تعليق له على مقابلة تلفزيونية مع كوشنير شكك خلالها بقدرة الفلسطينيين على حكم انفسهم دون الكيان الصهيوني إن “هذا الشخص كوشنير لا يكترث للفلسطينيين، وقد عزل نفسه عن أي دور في عملية السلام".



واضاف "مرة اخرى أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين (كوشنير، غرينبلات وفريدمان)، فما يخططون له هو الازدهار للمستوطنين”.



وكان كوشنير قد قال في المقابلة التلفزيونية ليلة امس “إنه يتعين على الفلسطينيين إقامة نظام قضائي عادل وإتاحة المجال امام صحافة نزيهة وحرة ومنح حرية التعبير والعبادة لكي يتمكنوا من القيام بذلك”.



ورفض استخدام تعبير دولة فلسطينية، لكنه قال إن “الفلسطينيين يستحقون تقرير المصير”.



ويضم الفريق الامريكي اضافة الى كوشنير، مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات والسفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان.

سبأ [03/يونيو/2019]سبأ