ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 03 - يونيو - 2019 الساعة 11:54:49م
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر
أعلنت دار الإفتاء الشرعية أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان لتعذر رؤية هلال شوال وأن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك .
30 قتيلاً وسط العاصمة السودانية والمعارضة تحمل المجلس العسكري المسئولية
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد القتلى جراء فض قوات الامن السودانية الاعتصام المقام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلاً .
انخفاض أسعار النفط 1 بالمئة
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن ثلاثة بالمئة منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي
بتغلبه على توتنهام في النهائي.. ليفربول يحرز كأس دوري أبطال اوروبا
تغلب ليفربول الانجليزي على مواطنه توتنهام في نهائي دوري الابطال الاوروبي الذي اقيم في مدريد، بهدفين لصفر ليحقق بذلك لقبه السادس في هذه البطولة.
آخر الأخبار:
استعراض سير أعمال اللجان الميدانية في عملية إعادة الإنتشار بموانئ الحديدة
الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر آخر
عريقات : كوشنير يخطط لإزدهار المستوطنين الاسرائيليين في الأراضي الفلسطينية
تطهير سبعة مواقع في عملية هجومية بالمهاشمة بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تطهير سبعة مواقع في عملية هجومية بالمهاشمة بالجوف
[03/يونيو/2019]
الجوف  - سبأ :



تمكن الجيش واللجان الشعبية اليوم من تأمين سبعة مواقع بعد طرد مرتزقة العدوان منها في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف.




وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تكبيد مرتزقة العدوان عددا من القتلى والجرحى بينهم قيادات خلال عملية هجومية واسعة انتهت بالسيطرة على سبعة مواقع هامة في جبهة المهاشمة.

وأشار المصدر إلى أن العملية سبقها قصف صاروخي مكثف على تحصينات ومتارس مرتزقة العدوان.

وفي جبهة صبرين أوضح المصدر عن مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وفرار من تبقى في عملية هجومية مباغتة على مواقعهم .

سبأ
  المزيد من (محلي)
استعراض سير أعمال اللجان الميدانية في عملية إعادة الإنتشار بموانئ الحديدة
قافلة عيدية من أبناء شبام المحويت للمرابطين في الجبهات
أبناء عتمة بذمار يقدمون قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات
توزيع زكاة الفطر للفقراء والمساكين بمناخة وجحانة بصنعاء
تدشين توزيع زكاة الفطر للفقراء في البيضاء
منظمة مساندة وإنجاز توزع كسوة العيد لمرضى السرطان
تدشين مشروع توزيع العيدية للجرحى المعاقين بتمويل هيئة الزكاة
هيئة الزكاة تدشن الإفراج عن 107 سجناء معسرين من مختلف المحافظات (مصحح)
قافلة عيدية من مناخة للجيش واللجان الشعبية
تدشين توزيع كسوة العيد لأبناء الأسر المحتاجة بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
الرئيس المشاط يعزي في وفاة فواز حسن باعوم
[01/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان
[01/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by