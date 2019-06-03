[03/يونيو/2019]
الجوف - سبأ :
تمكن الجيش واللجان الشعبية اليوم من تأمين سبعة مواقع بعد طرد مرتزقة العدوان منها في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تكبيد مرتزقة العدوان عددا من القتلى والجرحى بينهم قيادات خلال عملية هجومية واسعة انتهت بالسيطرة على سبعة مواقع هامة في جبهة المهاشمة.
وأشار المصدر إلى أن العملية سبقها قصف صاروخي مكثف على تحصينات ومتارس مرتزقة العدوان.
وفي جبهة صبرين أوضح المصدر عن مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وفرار من تبقى في عملية هجومية مباغتة على مواقعهم .
سبأ