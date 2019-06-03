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قافلة عيدية من أبناء شبام المحويت للمرابطين في الجبهات
[03/يونيو/2019]
المحويت  - سبأ :

سير أبناء مديرية شبام كوكبان محافظة المحويت اليوم قافلة عيدية للمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن تحت شعار " أعيادنا جبهاتنا".

وخلال تسيير القافلة التي تضمنت عدد من المواشي وكعك وحلوی وجعالة العيد، نظم أبناء شبام وقفة إحتجاجية لتأكيد استمرارهم في إسناد المرابطين ومواجهة العدوان.

وحيا مدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي مواقف قبائل مديرية شبام ودورهم في إمداد الجبهات بكل غال ونفيس منذ بدء العدوان.

وأشار إلی ما يحققه الجيش واللجان الشعبية من إنتصارات علی تحالف العدوان ومرتزقته وما ينبغي علی الجميع من مسئولية للمشاركة في معركة تحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

فيما جدد إبراهيم الناصر صمود وثبات أبناء شبام واستمرار التنسيق لتجهيز قوافل المال والغذاء والرجال .. مؤكدا أن إمعان العدوان في التصعيد والجرائم يستدعي الهبة نحو الجبهات للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد أبناء شبام أن هذه القافلة ستتبعها العديد من القوافل لرفد الجبهات .. لافتين إلی أن التحديات التي يفرضها العدوان والحصار لن تثني أبناء اليمن في مواصلة الصمود والثبات لمواجهة العدوان.

حضر الوقفة وتسير القافلة مدير فرع مؤسسة الشهداء بالمحافظة عبدالقدوس الحاكم ومندوب الشهداء بالمديرية عبدالوهاب الكبسي والعلامة موسی شرف الدين وعدد من المختصين والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.

سبأ
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