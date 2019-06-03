مقتل أربعة أشخاص في انفجار قنبلة استهدفت حافلة موظفين في كابول

كابول - سبأ :



اعلنت السلطات الافغانية اليوم الاثنين عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل جرّاء انفجار قنبلة لدى مرور حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة الافغانية كابول، وذلك غداة سلسلة هجمات استهدفت العاصمة .



وقال المتحدث باسم لجنة الإصلاح الإداري المستقل والخدمة المدنية فريد أحمد في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن القنبلة كانت مخبّأة في درّاجة هوائية على جانب الطريق.



واضاف المتحدث الافغاني لقد "خسرنا للأسف أربعة زملاء وأصيب تسعة بجروح" في التفجير .



وذكرت وسائل الاعلام الافغانية ان الحافلة كانت تقل عمالاً بعد مغادرتهم وكالة رقابة حكومية قبيل عطلة عيد الفطر عندما انفجرت القنبلة.



من جانبه قال الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية نصرت رحيمي في تصريح صحفي ان خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 10 بجروح .. مشيراً إلى أنهم جميعاً من المدنيين.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان تنظيم (داعش) أعلن في بيان باسم ولاية خراسان مسئوليته عن التفجيرات.



وكثيراً ما تستهدف هجمات تتم خلال ساعة الذروة في كابول حافلات تقل موظفين حكوميين.

[03/يونيو/2019]سبأ