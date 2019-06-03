[03/يونيو/2019]
ذمار - سبأ :
قدم أبناء مديرية عتمة بمحافظة ذمار اليوم قافلة غذائية ونقدية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات تحت شعار أعيادنا جبهاتنا .
وخلال تقديم القافلة التي احتوت على مواد غذائية متنوعة وأغنام ومواشي ومبالغ نقدية بخمسة ملايين ريال، نُظمت وقفة شارك فيها عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ وشخصيات اجتماعية.
وأشار المشاركون في الوقفة إلى أهمية تسيير القوافل العيدية للمرابطين في مختلف الجبهات .. معتبرين ذلك أقل واجب لمن يقدمون أرواحهم رخيصة دفاعا عن الوطن.
وأشادوا بدور الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته .. مؤكدا على وحدة الصف واستمرار الثبات والصمود ورفد الجبهات بالرجال والقوافل حتى تحقيق النصر.
وندوا باستمرار العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته في ظل صمت دولي وانتهاك للقوانين الدولية والإنسانية.
سبأ